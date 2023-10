Red Bull Indie Forge: annunciati i giochi finalisti dell'edizione 2023

I finalisti

Umbral Core è un picchiaduro 2.5D realizzato da A Few Round Games caratterizzato da uno stile high dark fantasy. Al lancio avrà un roster di otto combattenti, modalità single e multiplayer che implementano il Rollback Netcode.

Sviluppato da Studio Pizza, Monster Chef è un colorato roguelike descritto simpaticamente "cook and slash" in cui nei panni di uno chef dovremo andare alla ricerca degli ingredienti per le nostre pietanze esplorando un mondo fantasy pieno di insidie e creature pericolose.

TEOM: The Enemy of Mine è un tower defense a base di robot di Voxel Studio che promette un gameplay dalle infinite possibilità offerte dai livelli dinamici e interattivi e dalla modalità roguelike.

Proseguiamo con Glasshouse, un survival RPG di stampo classico realizzato da FLAT28, ambientato in un mondo distopico e in rovina dove il nostro compito sarà quello di svelare il mistero politco che attanaglia il feudo di Lundonstoch.

Ultimo ma non per importanza, While We Wait Here è un gestionale realizzato da Bad Vices Games che sovrappone le rilassanti dinamiche di amministrazione di un diner a uno scenario post-apocalittico.

Se volete saperne di più sui giochi sopracitati, i finalisti saranno protagonisti delle prossime dirette sul canale Twitch RedBullIT, previste dal 13 ottobre al 16 novembre. Le trasmissioni continueranno, ogni giovedì per un totale di 5 appuntamenti: il 13 ottobre con FLAT28, il 19 ottobre con Voxel Studios, il 26 ottobre con Bad Vices Games, il 9 novembre con A Few Rounds Games e il 16 novembre con Studio Pizza. Inoltre, l'ultima data da segnare sul calendario è il 14 dicembre, giorno in cui avrà luogo la finalissima e si scopriranno i vincitori.

Inoltre, durante il Milan Games Week & Cartoomics 2023 i visitatori potranno provare i giochi finalisti di Red Bull Indie Forge ed esprimere la propria preferenza per l'assegnazione del "premio del pubblico" dal 24 al 26 novembre a Fieramilano (Rho).