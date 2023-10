Pikmin 4 è il gioco più venduto in Giappone di settembre 2023, anche Amored Core 6 sul podio

Famitsu ha stilato la classifica dei giochi retail più venduti in Giappone nel mese di settembre 2023, con Pikmin 4 che si aggiudica la vetta per il terzo mese consecutivo, seguito dall'immortale Mario Kart 8 Deluxe e Armored Core 6: Fires of Rubicon per PS5, rispettivamente in seconda e terza posizione. Di seguito la top 10:

Pikmin 4 Mario Kart 8 Deluxe Armored Core 6: Fires of Rubicon (PS5) Pokémon Scarlatto e Violetto Minecraft: Nintendo Switch Edition Pikmin 1 + 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Ring Fit Adventure Amored Core 6: Fires of Rubicon (PS4) Super Smash Bros. Ultimate