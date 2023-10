Octopath Traveler 2 si trova ora al prezzo minimo storico tramite Amazon per PS4 e Switch

Oggi è il 10 ottobre 2023 e questo significa che è iniziata la Festa delle Offerte Prime. Si tratta di una promozione della durata di 48 ore che permette di sfruttare una serie di sconti molto interessanti. Ad esempio, abbiamo modo di acquistare Octopath Traveler II per Nintendo Switch e PS4. Lo sconto è del 15% rispetto al prezzo più basso recente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente per questo prodotto è 49.98€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Octopath Traveler II ci propone un'avventura GDR a turni in un grande mondo fantasy con otto personaggi a disposizione, diversi per luogo di nascita, obiettivo e talenti. Potremo liberamente scegliere in che ordine scoprire la storia e scegliere i personaggi, che avranno la possibilità di usare anche Azioni viaggio, interazioni uniche che permettono di completare missioni ed esplorare in modo speciale.