Xbox Game Pass, ottobre 2023: scopriamo i giochi della prima metà del mese per gli abbonati

Questa prima mandata di ottobre non è particolarmente ampia in termini quantitativi, ma vi troviamo dentro delle notevoli proposte, a cui peraltro vanno aggiunti un paio di titoli già usciti nei primissimi giorni del mese. All'elenco qui sotto, che comprende quattro giochi in arrivo nella prima metà di ottobre, vanno infatti aggiunti anche Gotham Knights e The Lamplighters League , usciti all'inizio del mese, ma inseriti all'interno dell'annuncio sugli ultimi giochi previsti per settembre . Di fatto, anche questi contribuiscono al notevole livello di ottobre su Game Pass, oltre ai giochi successivi che vediamo nella panoramica qui sotto.

Continua su altissimi livelli il ritmo di Xbox Game Pass anche per il mese di ottobre 2023 , con l'arrivo di un altro titolo Xbox Game Studios di grosso calibro e altre proposte veramente interessanti. Dopo aver visto il lancio di Starfield è già il momento di accogliere Forza Motorsport , la nuova simulazione di guida da parte di Turn 10 che rappresenta un'altra delle produzioni principali di Microsoft per questo notevole 2023 per la console verdecrociata.

Disponibile ormai da un anno su PC, Warhammer 40.000: Darktide arriva finalmente anche su Xbox, portando con sé una versione evoluta dell'ottima formula action cooperativa vista in Warhammer: Vermintide . Si tratta, in effetti, di un adattamento della medesima struttura all'ambientazione fantascientifica della serie 40.000: anche in questo caso ci troviamo a comporre una squadra di quattro combattenti e cercare di resistere alle orde di nemici che ci assalgono a ondate progressive, ma il tutto è calato nell'universo fantasy/fantascientifico della serie Games Workshop. Inviati nella Città Alveare di Tertium, gli inquisitori dell'Impero devono agire per porre fine a una pericolosa infiltrazione del Caos, da combattere utilizzando le quattro classi Veterano, Zelota, Ogryn e Psionico e le rispettive abilità al meglio. Storia e personaggi di Warhammer 40.000: Darktide sono stati tratteggiati da Dan Abnett, noto autore di romanzi e graphic novel ambientati nell'universo di Warhammer e Warhammer 40.000, dunque possiamo aspettarci una notevole profondità e fedeltà al materiale di riferimento.

L'assenza del numerino accanto al nome è emblematica del concetto alla base di Forza Motorsport , che dovrebbe piazzarsi nel panorama Xbox come un racing in costante evoluzione ed espansione, con un supporto a lungo termine che dovrebbe mantenerlo sempre nuovo e fresco anche a distanza di anni, data la consistente base tecnologica messa a disposizione. Modello di guida e resa grafica sono al top, raggiungendo i massimi livelli mai visti per la serie in questione, con una riorganizzazione della campagna che presenta elementi quasi da RPG. Il resto si vedrà col tempo e in base alla fruizione dei giocatori, ma l'inizio è esaltante.

Tra le maggiori uscite dell'anno da parte di Xbox troviamo Forza Motorsport , anche lui inserito in questa fine estate/inizio autunno davvero di grande livello per il Game Pass. Dopo un'attesa durata sei anni, cosa decisamente strana per una serie che ci aveva abituato a uscite più ravvicinate, il franchise di Turn 10 si presenta con l'engine ForzaTech fondamentalmente rielaborato per sfruttare le capacità della nuova generazione di console e una nuova organizzazione di tutto il gioco.

Per l'angolo dell'action multiplayer, ormai una sorta di appuntamento fisso in quasi ogni mandata di Game Pass, in questo caso abbiamo a che fare con From Space , uno sparatutto giocabile in solitaria o in modalità cooperativa per squadre fino a quattro giocatori. Sviluppato da Triangle Studios e pubblicato da Curve Games, questo bizzarro titolo d'azione propone un'ambientazione che si potrebbe definire fantascientifica, se non fosse che il tutto è talmente bizzarro e caotico da sfuggire a qualsiasi classificazione standard per generi. Fatto sta che la missione è di liberare la Terra da un'invasione aliena, dunque il canovaccio potrebbe collegarsi tranquillamente alle tradizioni più radicate dello sci-fi, ma il modo in cui questa epica guerra di liberazione si svolge è invece decisamente fuori dagli schemi. Utilizzando "armi all'avanguardia" e decisamente cartoonesche, ci troviamo a combattere contro orde di alieni gommosi rosa shocking. From Space propone anche un sistema di progressione che ha qualcosa a che fare con l'RPG, oltre a abilità che consentono di specializzare il proprio personaggio, in una struttura più complessa di quanto possa sembrare a una prima occhiata.

Like A Dragon: Ishin! - Console, PC e Cloud, 17 ottobre

Like a Dragon: Ishin! un'immagine del gioco

Il rapporto tra Sega e Microsoft, per quanto riguarda Xbox Game Pass, appare decisamente solido e l'arrivo di Like A Dragon: Ishin! direttamente nel catalogo del servizio ne è un'ulteriore conferma. Considerando che giunge poco prima del lancio di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sempre su Game Pass, si può dire che la serie in questione abbia ormai un ruolo speciale all'interno dell'abbonamento di Microsoft, e la cosa non può fare che piacere, considerando anche il bisogno di titoli nipponici all'interno dell'offerta. Like A Dragon: Ishin! recupera la particolare esperienza originale del primo spin-off ad ambientazione nipponica feudale con un remake che lo trasporta di peso nella nuova generazione sul fronte tecnico, ma lasciando inalterato lo spirito peculiare del Ryū ga Gotoku uscito come titolo di lancio di PS4.

Oltre alle evoluzioni grafiche di questo action adventure "in costume", il remake consente anche di apprezzare per la prima volta il gioco in versione occidentale ufficiale. Sul fronte del gameplay, riprende precisamente le caratteristiche classiche della serie, ma l'ambientazione storica da sola potrebbe valere il download per entrare nei panni di Sakamoto Ryoma, alle prese con intrighi e faide nel periodo Edo.