Fortnite: L'Incubo e i costumi di Alan Wake e Jack Skeletron tra le novità della patch 26.30

Fortnite oggi ha ricevuto l'aggiornamento v26.30 che ha introdotto la nuova edizione dell'evento di Halloween Fortnite: L'Incubo e altre novità, tra cui i costumi di Jack Skeletron da Halloween: Before Christmas e Alan Wake.

Come nelle precedenti edizioni, in Fortnite: L'Incubo i giocatori dovranno fronteggiare i pericoli Mostri del Cubo. A tal proposito sono stati aggiunti nuovi incarichi a tema ed è tornato "Scatto dell'Orda", con i giocatori che dovranno fare fronte comune per affrontare la mostruosa minaccia e ottenere una serie di ricompense a tema, come emoticon e un piccone a forma di ala di pipistrello.

Per riuscire nell'impresa potranno fare affidamento su armi e oggetti a tema Halloween, come il Fucile Pesante a Paletti, il Lanciazucche e la Scopa da Strega.