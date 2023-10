Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, un trailer con i riconoscimenti della stampa

I voti assegnati a Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sono infatti estremamente positivi , a conferma di come il contenuto scaricabile abbia portato a termine con successo il lungo e complesso percorso di redenzione dell'action RPG.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty si mostra con l'immancabile trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale, che come si può vedere ha accolto l'attesa espansione del titolo di CD Projekt RED con grande entusiasmo.

Un grande successo

Stando ai dati ufficiali del team polacco, Phantom Liberty ha totalizzato tre milioni di copie vendute al lancio, andando così a consolidare i numeri impressionanti macinati finora da Cyberpunk 2077.

Sarà ovviamente molto interessante vedere gli sviluppatori di CD Projekt RED all'opera sui loro prossimi progetti, che come sappiamo includono nuove scorribande nell'universo narrativo di The Witcher e non solo.