Xbox Game Pass, scopriamo gli ultimi giochi di settembre e i primi di ottobre 2023

Settembre 2023 si conferma un grande mese per Xbox Game Pass: scopriamo dunque i giochi delle ultime due settimane per gli abbonati.

L'estate 2023 di Xbox Game Pass continua su alti livelli, con settembre che si conferma uno dei mesi migliori mai registrati dall'abbonamento di Microsoft, come dimostrano anche i nuovi giochi in arrivo nella seconda metà del mese, andando anche a comprendere i primi giorni di ottobre. Si tratta di un momento storico per il servizio, con la cancellazione del vecchio e tradizionale Xbox Live Gold e la trasformazione di quest'ultimo nel tier minimo di Game Pass, cosa che sancisce la centralità assoluta di questo abbonamento nella strategia a lungo termine della casa di Redmond. Dopo aver visto l'arrivo di un titolo enorme come Starfield, seguito a breve distanza da un altro ottimo gioco come Lies of P, anche fine mese non lesina in prodotti di grosso calibro. Andiamo dunque a vedere di cosa si tratta con la consueta panoramica dei giochi annunciati finora tra fine settembre e inizio ottobre 2023 su Xbox Game Pass, comprendendo anche le aggiunte emerse a sorpresa durante il Tokyo Game Show 2023, ormai una sorta di tradizione dei recenti anni.

Party Animals - Cloud e Console, 20 settembre Una strana scena per Party Animals L'action game multiplayer a base di fisica "rotta" è diventato praticamente un sotto-genere a sé stante che continua a riscuotere un notevole successo, e Party Animals ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo fenomeno nel settore. Dopo Gang Beasts, anche in questo caso abbiamo a che fare con personaggi con forma vagamente antropomorfa, impegnati a portare avanti varie attività all'interno di una ventina di mappe, essenzialmente cercando di sopravvivere lottando con le unghie e con i denti contro gli avversari e contro la fisica stessa che governa il gioco. Gli obiettivi sembrano a prima vista semplici, ma quando ci si rende conto che controllare i personaggi non è propriamente una passeggiata e soprattutto che ci troviamo a dover lottare contro avversari che cercano in ogni modo di metterci fuori gioco, allora la visione cambia. I teneri animaletti che popolano Party Animals diventano dunque bestie da combattimento pronte a tutto, creando situazioni in grado di scatenare ira e risate a profusione in egual misura.

Payday 3 - Xbox Series X|S, PC e Cloud, 21 settembre Una rapina in corso in Payday 3 Che c'è di meglio di mettere a segno rapine con gli amici? Secondo questo bizzarro principio ben poco edificante, Starbreeze ha costruito un franchise che si è dimostrato un enorme successo, che punta ad incrementare con il lancio di Payday 3 direttamente su Xbox Game Pass. Il nuovo capitolo porta avanti una formula ormai ben rodata: si tratta di uno sparatutto in prima persona che si basa fortemente sull'azione multiplayer cooperativa e che mette in scena un gruppo di criminali intento ad effettuare una rapina all'interno di varie ambientazioni e in situazioni disparate. Il gameplay richiede di adottare diverse strategie per infiltrarsi nelle zone ed eliminare le minacce, ma c'è solo un unico obiettivo: uscirne fuori vivi, cosa tutt'altro che semplice. Nonostante un lancio tecnicamente non ineccepibile, Payday 3 ha le carte in regola per permanere a lungo nella playlist di molti giocatori.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy - Console, 26 settembre Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, una tipica "obiezione" dell'avvocato protagonista Annunciato a sorpresa durante la presentazione Xbox al Tokyo Game Show 2023, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy è arrivato nel catalogo di Xbox Game Pass in quest'ultima parte del mese di settembre. All'interno di questa collezione troviamo i tre capitoli iniziali della serie dell'avvocato/investigatore, a loro volta rifacimenti in alta definizione degli originali usciti su Nintendo DS. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy è composto da Phoenix Wright: Ace Attorney, Justice for All e Trials and Tribulations, ovvero il principale arco narrativo con Phoenix Wright come protagonista, un trittico dal valore storico. Nel caso non li abbiate giocati in precedenza, si tratta di avventure investigative con elementi da visual novel, nelle quali l'azione si divide tra l'esplorazione di ambientazioni alla ricerca di indizi e prove, dialoghi con personaggi e testimoni vari e poi il grande confronto nell'aula di tribunale con interrogatori e contro-interrogatori.

Cocoon - Console e PC, 29 settembre Cocoon Tra le uscite più interessanti di questo periodo su Game Pass c'è sicuramente Cocoon, forse uno dei giochi indie più attesi di un 2023 che, su questo fronte, ha già portato grandissime novità. Al di là del concept intrigante, il fatto che si tratti di un'avventura realizzata da Jeppe Carlesen, lead gameplay designer di Limbo e Inside, rende Cocoon automaticamente un titolo da tenere d'occhio. Nel gioco dovremo superare vari puzzle per avanzare all'interno di uno strano mondo surreale composto da ambienti alieni e rovine antiche di misteriose civiltà, sfruttando dei globi con proprietà differenti, come ad esempio quella di legarsi a varie superfici o di permette al protagonista di planare. Ognuno di questi determina un'abilità aggiuntiva, trasformandolo così in uno strumento unico da utilizzare in altri mondi. Ci troviamo dunque a usare questi globi per scoprire percorsi e oggetti nascosti, sparare proiettili per attivare interruttori e altro ancora. Il gameplay di Cocoon ci costringe ad entrare in particolari meccaniche logiche, incentrate sui passaggi tra diversi mondi e abilità da combinare fra loro e manipolare per poter risolvere gli enigmi.

Gotham Knights - Xbox Series X|S, PC e Cloud, 3 ottobre Batgirl in Gotham Knights A un anno di distanza dall'uscita, arriva su Game Pass anche Gotham Knights, il gioco d'azione cooperativo di Warner Bros. incentrato sulla ricca licenza DC Comics legata al mondo di Batman. Il Cavaliere Oscuro è morto e il crimine ha ormai preso il sopravvento per le strade di Gotham City, spingendo un gruppo di super-eroi a cercare di collaborare per porre un limite alla follia dilagante. Il risultato è un action con elementi multiplayer cooperativi che vede un gruppo di giocatori prendere il controllo dei super-eroi Robin, Batgirl, Nightwing e Cappuccio Rosso per cercare di ripulire Gotham dal crimine, prendendo parte alle varie missioni nel contesto open world fornito dalla grande metropoli oscura. Caratterizzato anche da alcuni elementi in stile RPG, Gotham Knights può essere giocato in single player, ma dà il meglio di sé con un gruppo di giocatori che collaborano per combattere insieme.