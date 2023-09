Cuphead: update del 6° anniversario disponibile, aggiunge contenuti solo su Xbox e PC

Nonostante Cuphead sia ormai disponibile da tempo su tutte le piattaforme, Studio MDHR ha deciso di pubblicare l'update del 6° anniversario, disponibile da oggi, esclusivamente su Xbox e PC, non sulle altre console su cui è arrivato in seguito.

In effetti la cosa ha una certa logica: Cuphead è arrivato dopo anni su Nintendo Switch e PS4, dunque il 6° anniversario è tale solo per quanto riguarda le versioni Xbox e PC. Inoltre, gli sviluppatori lo vedono come un omaggio alla community originale, oltre al fatto che il gioco venne sostenuto inizialmente dal programma ID@Xbox.

In ogni caso, non si tratta di un aggiornamento di grande portata, visto che non introduce elementi di gioco veri e propri, ma qualche contenuto extra dal valore "documentaristico", per così dire.