Savant - Ascent era un gioco corto e molto semplice nelle sue meccaniche, ma realizzato in modo perfetto. Costava poco (un paio di euro), durava il giusto e non aveva momenti morti. Un vero e proprio videogioco bonsai. Concepito nei momenti di pausa dallo sviluppo del ben più complesso Owlboy, oggi l'avventura con protagonista l'Alchimista ritorna in forma ampliata. Leggasi con più livelli e con qualche modalità in più, di cui parleremo poi. D-Pad Studio ha infatti deciso di festeggiarne il decennale (l'originale uscì il 29 settembre 2013) lanciando una nuova versione del gioco su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch e sistemi mobile (anche se le versioni console e mobile arriveranno successivamente).

Gameplay

Savant - Ascent REMIX è in apparenza molto simile al predecessore

Mentre si spara con un sistema da twin stick shooter, si devono schivare nemici e proiettili scivolando o saltando tra le due uniche piattaforme presenti. Questo è tutto. La descrizione di Savant - Ascent REMIX potrebbe fermarsi qui. Certo, ci sono dei potenziamenti da raccogliere, delle canzoni da sbloccare e qualche extra da considerare, ma il cuore del gioco è nei suoi enormi limiti, che lo definiscono e in qualche modo lo rendono unico. La storia è sempre quella, anche se non interessa davvero a nessuno: l'Alchimista deve riconquistare la torre da cui è stato cacciato, ora occupata da degli strani robot demoniaci. Per farlo deve scalarla fino in cima, sconfiggendo orda su orda usando la sua magia. Di tanto in tanto dovrà affrontare anche dei boss, primo fra tutti quel Vario già visto nella versione del 2013, più altri due aggiunti per l'occasione. Considerate che ogni livello si finisce nel giro di pochi minuti, quindi per arrivare alla fine non ci vorrà molto. Ma il punto non è questo. Per quanto possa durare poco (molto dipende dall'abilità del giocatore), Savant - Ascent REMIX è uno di quei titoli che invita a essere rigiocato per migliorarsi e che funziona proprio perché non bisogna passare ore su ogni mappa.

È concepito un po' come i vecchi arcade, in cui diventa fondamentale imparare a memoria ondate e schemi dei nemici, così da anticiparli e ottimizzare le uccisioni. Oltre ai colpi base, l'Alchimista dispone di un attacco speciale, con tre e più cariche, che può spazzare via intere ondate in una volta, ma che va ripristinato con il tempo o uccidendo gli avversari. Imparare a gestirlo senza sprecarlo è fondamentale per vincere, dato che è l'unico modo per sconfiggere più nemici contemporaneamente, a parte sfruttare le esplosioni create da alcune creature, queste ultime però posizionate in momenti precisi dai designer. Detto questo, i primi nemici sono abbastanza semplici da eliminare, ma presto ne arriveranno di più resistenti che, attaccando in contemporanea agli altri, renderanno decisamente complicato sopravvivere. Quindi aspettatevi di affrontare delle piccole creature robotiche, dei draghi, dei demonietti corazzati e quant'altro.