Air Twister: Yu Suzuki e i suoi stanno già lavorando a un altro gioco, ma non Shenmue 4

Manca poco per l'uscita delle versioni console e PC di Air Twister, ma Yu Suzuki e la sua YS NET stanno già lavorando al progetto successivo. Lo storico sviluppatore giapponese ha parlato dei suoi progetti futuri in un'intervista concessa alla testata IGN Japan, cui però non ha svelato molti dettagli.

L'intervista si è svolta durante il Tokyo Game Show 2023, dove Suzuki stava giusto promuovendo Air Twister, titolo in realtà già da tempo sul mercato come esclusiva per il servizio in abbonamento Apple Arcade.