EA Sports FC 24: il trailer di lancio ci ricorda il cambio di marchio

Electronic Arts ha pubblicato il trailer di lancio di EA Sports FC 24 , titolo che segna il cambio di marchio definitivo per la sua serie calcistica. Nel filmato possiamo vedere alcune sequenze di gioco , ma soprattutto tante persone che giocano a calcio e che, quando si avvicinano al pallone, si ritrovano in testa il classico triangolino verde che indica il personaggio selezionato. Insomma, è il classico video che punta al fattore emotivo.

Il video

Per il resto vi ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile da oggi per PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 e Nintendo Switch. Come sottolineato nella nostra recensione, il gioco è praticamente una versione aggiornata di FIFA 23. Del resto non ci si poteva aspettare molto di diverso, considerando i tempi di sviluppo dei giochi tripla A moderni, che rendono impossibile produrre aggiornamenti sostanziali dei giochi anno per anno.