Robocop: Rogue City, trailer apre i preordini del gioco

Nacon ha pubblicato un nuovo trailer di Robocop: Rogue City per aprire i preordini del gioco, che sarà disponibile a partire dal 2 novembre 2023. Il filmato mostra in particolare i contenuti della Edizione Alex Murphy, che per 59,99€ offre in più dell'edizione base da 49,99€:

Il ritorno di Robocop

Fortunatamente il filmato mostra anche delle brevi sequenze di gioco, che faranno piacere a chi è in fervente attesa di tornare a vestire i panni del poliziotto robotico per eccellenza. Insomma, Detroit ha bisogno di essere ripulita e noi siamo la cura... a no, quello era Cobra.

Comunque sia, il gioco è uno sparatutto in prima persona che ci calerà nei panni di Robocop, in una storia ambientata nei film Robocop 2 e 3. Quindi ci saranno ambientazioni ben conosciute dagli appassionati, per la gioia di chi non lo ha mai dimenticato. Da notare che l'attore Peter Weller, il Robocop originale, ha doppiato il suo personaggio videoludico.