NVIDIA: uffici francesi perquisiti dalle forze dell'ordine per presunte pratiche anticoncorrenziali

Le forze dell'ordine francese, su input dell'organo antitrust, hanno perquisito gli uffici locali di NVIDIA, per sospette pratiche anticoncorrenziali. La conferma del nome della compagnia colpita è stata data dal Wall Street Journal, che ha specificato anche il settore delle presunte pratiche anticoncorrenziali: quello delle schede video.

Come specificato dall'antitrust francese, le perquisizioni non presuppongono che si sia violata la legge. Eventuali reati andranno vagliati nel corso di approfondite indagini, per poi essere perseguiti in tribunale.

Il Wall Street Journal ha anche notato che le autorità francesi sarebbero preoccupate dal dominio di NVIDIA del settore tech, che potrebbe escludere le compagnie più piccole e le startup.