Counter-Strike 2: giocatori elencano tutte le caratteristiche tagliate da Global Offensive

Polemiche inutili?

Counter-Strike 2 è un aggiornamento necessario

Insomma, non tutti hanno festeggiato l'arrivo di Counter-Strike 2. Va comunque detto che il gioco sta facendo dei grossi picchi di giocatori contemporanei su Steam, quindi non è stato accolto male dalla comunità. Inoltre alcuni veterani hanno sottolineato come molte delle mancanze fossero in realtà secondarie in CS:GO e che, ad esempio, fare polemica sulla mancanza del supporto per Mac sia alquanto pretestuoso, considerando che non è mai stato molto considerato in passato.

Inoltre va detto che Global Offensive è stato in giro per più di dieci anni, quindi è normale che avesse molti contenuti non inclusi al lancio in Counter-Strike 2, comunque considerato un aggiornamento necessario, soprattutto dal punto di vista grafico. Alcuni saranno sicuramente recuperati con il passare del tempo.