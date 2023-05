Counter-Strike: Global Offensive, nuovo record a oltre 1,8 milioni di giocatori su Steam

Oltre dieci anni dopo il suo rilascio, Counter-Strike: Global Offensive stabilisce un nuovo record di giocatori connessi su Steam, infrangendo il precedente stabilito solo poche settimane fa, superando questa volta 1,8 milioni di giocatori impegnati contemporaneamente sullo sparatutto in prima persona.

Il gioco Valve è sempre rimasto tra i titoli più giocati in assoluto sulla piattaforma e nel prossimo futuro il trend è probabilmente destinato a rimanere visto anche l'annuncio di Counter-Strike 2, che dovrebbe donare nuova linfa a un titolo che, in ogni caso, sembra non conoscere crisi di popolarità.

Counter-Strike: GO stabilisce un nuovo record di giocatori su Steam

Solo qualche settimana fa aveva stabilito un record con 1,5 milioni di giocatori su Steam ma a distanza di poco tempo questo è già stato superato e in maniera netta: in base ai dati raccolti da SteamDB, nelle ore scorse Counter-Strike: Global Offensive ha raggiunto 1.818.773 giocatori connessi contemporaneamente, una quantità davvero impressionante.

Il gioco Valve risulta il più giocato di gran lunga su Steam, con un notevole distacco sugli inseguitori. In attesa dell'uscita, potete conoscere meglio il seguito con il nostro speciale su tutte le novità in arrivo con Counter-Strike 2, che sarà un'evoluzione diretta, e sostanziale, del gioco attualmente disponibile.