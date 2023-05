PlayStation Studios: un possibile gioco PS5 non annunciato nel 2023 emerge da un curriculum

Potrebbe esserci un nuovo gioco first party di PlayStation Studios per PS5 in arrivo già nel 2023, o forse da annunciare nel corso di quest'anno, visto che si tratta di un titolo ancora non presentato né menzionato da Sony, che tuttavia emerge da un curriculum.

Quest'ultimo proviene da Dylan S. (Sanchez, sembrerebbe essere il cognome), che nel profilo LinkedIn, almeno fino a qualche ora fa, riportava la presenza di un gioco "non ancora annunciato" tra i suoi recenti lavori, quest'ultimo riferito al 2023 e dunque forse concluso e in arrivo, anche se è difficile trarre informazioni da un'indicazione talmente stringata.



Lo sviluppare in questione è uno specialista di effetti video che lavora nel ruolo di Senior VFX e ha recentemente lavorato a un misterioso gioco con Sony Interactive Entertainment. L'idea è che abbia preso parte allo sviluppo di uno dei giochi che i PlayStation Studios stanno portando avanti in segreto da un po' di tempo a questa parte.

Anche questa informazione va inserirsi nelle varie voci di corridoio che vorrebbero un PlayStation Showcase in arrivo, considerando che alcuni insider hanno riferito che molti team di Sony avrebbero giochi prossimi all'annuncio, e uno di questi potrebbe essere il misterioso titolo in questione.

Da notare che il profilo di Dylan S. è stato poi modificato, successivamente, per rimuovere il riferimento al misterioso gioco. Lo specialista di VFX ha lavorato anche in ambito cinematografico a diversi film di notevole profilo come Top Gun: Maverick e altri.