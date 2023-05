Anthem potrebbe tornare su Steam, è comparso nel database

Sembra che Anthem possa avere un nuovo futuro su Steam, sebbene non sia chiaro precisamente a cosa possa mirare a questo punto EA per il gioco BioWare, ma il titolo è comparso nel database della piattaforma, a quanto pare.

La segnalazione arriva dal solito SteamDB, dunque non si tratta di una fonte ufficiale, ma trattandosi di un datamining relativo alla banca dati di Steam possiamo prenderla come veritiera. Non è detto, però, che la comparsa del titolo significhi sicuramente anche un suo arrivo all'interno dello store di Valve. C'è da dire che il titolo non compare in maniera chiara, quanto piuttosto attraverso il codice identificativo che corrisponderebbe a quello usato da EA su Origin per il gioco in questione.

È comunque curioso registrare questa ricomparsa inaspettata per il titolo BioWare, considerando che ormai viene dato generalmente per morto, tanto che l'anno scorso pare venisse venduto per 1 centesimo presso un GameStop in USA.

L'ultima speranza per il titolo sembra dovesse essere il progetto Anthem Next, che puntava a recuperare e rivitalizzare il mondo di gioco con una rielaborazione generale tra tecnica, contenuti e sistemi di gioco, ma che è stato poi cancellato a febbraio del 2021.

Un rilascio su Steam, a questo punto, sembra un'iniziativa decisamente tardiva, tanto da mettere fortemente in dubbio la questione, a meno che non si tratti di una qualche forma di distribuzione alternativa del gioco.