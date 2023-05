PlayStation Showcase in arrivo? Molti team di Sony avrebbero giochi prossimi all'annuncio

Stando alle informazioni in possesso del noto insider Shinobi602, un buon numero di team dei PlayStation Studios ha dei giochi pronti per essere mostrati al grande pubblico, il che significa, se confermato, che a stretto giro potrebbe arrivare un nuovo State of Play o un ben più corposo PlayStation Showcase dove Sony svelerà le prossime esclusive in arrivo su PS5.

La soffiata arriva dai thread di ResetEra, dove la gola profonda afferma di non sapere di preciso quali sono i piani attuali di Sony, ma che tuttavia è "emozionante" sapere che più di uno dei studi first-party ha in cantiere giochi già pronti per essere mostrati al pubblico, dunque in una fase avanzata dello sviluppo.

"Per essere chiaro, non so quali sono i piani esatti di Sony, quando arriverà uno showcase o degli State of Play o cose del genere. Ma so che un buon numero di team sono al punto in cui ci sono cose che sono sicuramente pronte per essere mostrate. È emozionante".

Chiaramente parliamo di indiscrezioni senza conferme ufficiali, dunque assolutamente da prendere con le pinze. Inoltre anche se la soffiata dovesse dimostrarsi veritiera, non è detto per forza che Sony abbia intenzione di mostrare i nuovi progetti in lavorazione dei PlayStation Studios da qui a breve.

Ad esempio, la compagnia potrebbe benissimo di decidere di lasciare quanto più spazio mediatico possibile alle due grandi esclusive PS5 già confermate per il 2023, ovvero Final Fantasy 16 (in uscita il 22 giugno) e Marvel's Spider-Man 2 (autunno), magari dedicando al secondo uno State of Play da protagonista, e solo successivamente concentrarsi sulle produzioni in arrivo a fine 2023, inizio 2024 e oltre. Staremo a vedere.