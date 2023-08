Google Chrome su mobile ora può usare Bard per riassumere gli articoli

Google Chrome per sistemi iOS e Android può riassumere gli articoli grazie a Bard , l'intelligenza artificiale generativa della casa di Mountain View. L'obiettivo dichiarato è quello di aiutare gli utenti ad apprendere e capire meglio le informazioni di internet, ma il sospetto è che si tratti di una mossa dovuta, che cerca di recuperare in qualche modo il terreno perso negli ultimi mesi su OpenAI nel business delle IA.

Finalmente l'intelligenza artificiale leggerà gli articoli per noi

Quindi ora l'applicazione Google Search per Chrome comprende un'opzione in beta per fare il riassunto degli articoli più lunghi. Chrome fornirà i punti chiave di una pagina web, insieme a una sezione "Explore on page" con domande e risposte prese dal contenuto.

Secondo Google queste nuove funzioni aumenteranno il coinvolgimento degli utenti nei contenuti più lunghi. Naturalmente saranno riassunti solo gli articoli gratuiti, non quelli a pagamento.

Dopo l'arrivo su mobile, Google ha già pianificato di aggiungere la funzione descritta anche alla versione per computer di Chrome. Dovrebbe arrivare a breve, anche se non si sa ancora bene quando. Inoltre in futuro arriveranno nuovi strumenti legati all'uso dell'intelligenza artificiale generativa, che saranno integrati con il motore di ricerca.