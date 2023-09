FIFA: l'intera serie di EA rimossa dai negozi digitali, rimane solo EA Sports FC 24

L'intera serie FIFA sembra essere stata rimossa dai negozi digitali, FIFA 23 compreso. Abbiamo controllato su Steam, nel negozio di EA, su PlayStation Store e su Microsoft Store, ma non esiste più la possibilità di acquistare i vecchi titoli, FIFA 23 compreso (risale a meno di un anno fa).

L'unico modo per averlo pare essere l'abbonamento a EA Play, servizio proprietario di Electronic Arts, oppure l'acquisto in formato fisico, comunque non disponibile per tutte le versioni.

Rimangono invece disponibili tutti gli acquisti in gioco legati alla modalità FUT. Chi ha acquistato un FIFA in passato non tema, perché potrà comunque continuare a scaricare i suoi giochi.