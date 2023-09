The Talos Principle 2: data d'uscita ufficiale annunciata con un trailer

Devolver Digital ha pubblicato un nuovo trailer di The Talos Principle 2 per annunciare la data d'uscita ufficiale del gioco: 2 novembre 2023. Il gioco di Croteam sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Costerà 28,99€.

Il filmato è anche un'ottima occasione per vedere qualche nuova sequenza di gameplay di questo attesissimo seguito. Il primo The Talos Principle era un puzzle game in prima persona dai risvolti filosofici profondi. Le aspettative per il seguito sono davvero altre.