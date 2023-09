Xiaomi Smart Band 8, in sconto tramite Amazon Italia al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una Xiaomi Smart Band 8. Il bracciale è ora in vendita su Amazon ed è anche al prezzo minimo storico a 39.99€. Potete trovarlo a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo precedente tramite venditori terzi era 42.99€, ma inizialmente era in vendita a 56€. Il prezzo attuale è il più basso proposto su sulla piattaforma ed venduto e spedito da Amazon.

La Xiaomi Smart Band 8 dispone di una nuova cornice metallica che racchiude uno schermo AMOLED da 1.62" a 60Hz. La batteria promette fino a 16 giorni di durata con una ricarica rapida e anche resistenza all'acqua (5 ATM). Dispone di varie funzioni per il monitoraggio della salute, come SpO2, Frequenza Cardiaca, Controllo del Sonno e non solo.