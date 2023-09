Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 in arrivo su Steam, a sorpresa

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 uscirà a breve anche su Steam . Activision Blizzard ha aperto la pagina ufficiale del gioco, senza sbandierare la cosa ai quattro venti. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma immaginiamo che non manchi molto per la messa in vendita.

Un ottimo pacchetto

Gli appassionati di skateboard gioiscano

Per chi non lo conoscesse, Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 è una raccolta che comprende le edizioni rimasterizzate di Tony Hawk's Pro Skater e Tony Hawk's Pro Skater 2.

Sulla pagina Steam del gioco vengono indicati anche i contenuti della Digital Deluxe Edition: include il gioco completo Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, lo skater 'The Ripper' di Powell-Peralta, i completi retro per Tony Hawk, Steve Caballero e Rodney Mullen, e contenuti retro per la modalità Crea uno skater.

Per ora non ci sono prezzi indicati, quindi non sappiamo quanto dovranno pagare gli utenti Steam per giocarci.