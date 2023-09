Hisense 100U7KQ arriva in Italia, prezzo e specifiche del pannello Mini-LED da 100 pollici

Se tagli così particolari solitamente non sono particolarmente interessanti per noi che alla fine siamo dei videogiocatori, nel caso dell'Hisense 100U7KQ stiamo parlando di un pannello Mini-LED con un refresh rate da 144Hz e quindi potenzialmente adatto al gaming .

Hisense 100U7KQ

Presentato dall'amministratore delegato di Hisense Italia in collaborazione con Francesco Colonnese, ex giocatore dell'Inter, uno dei principali partner di Hisense in Italia, il 100U7KQ non è un TV che passa inosservato, anche per via delle dimensioni, oltre 2,2 x 1,3 metri. Si tratta di un prodotto pensato per il cinema, anche grazie alla compatibilità con gli standard video HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced e audio Dolby Atmos e DTS Virtual X.

Il pannello è un VA Mini-LED a 4K con 1620 zone di controllo in grado letteralmente di spegnere i LED così da riprodurre neri più realistici e profondi. Dietro la scocca si nasconde anche un sistema 2.1.2 da 60W, in grado di garantire chiarezza e bassi anche in mancanza di un impianto audio dedicato.

Il sistema operativo proprietario consente di accedere facilmente e velocemente alle principali applicazioni di streaming sul mercato, come Netflix, ma anche RaiPlay o La7Play, senza dimenticarsi di DAZN, dove è possibile vedere il campionato italiano di calcio, sport sul quale il colosso cinese sta puntando forte per penetrare nel mercato italiano ed europeo.

L'Hisense 100U7KQ con PS5

Quello che però a noi interessa è che la TV è stata presenta in coppia con una PS5, in modo da sottolineare le capacità gaming del pannello, che vanno dal supporto al VRR da 48 a 144Hz a quello del FreeSync Premium di AMD. Due elementi che dovrebbero consentire un'esperienza da gaming di qualità ad un prezzo relativamente abbordabile considerate le dimensioni e le tecnologie impiegate: poco meno di 5mila euro.

Scheda tecnica Hisense 100U7KQ