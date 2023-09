Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island si conclude con The Lair of LeChuck, disponibile oggi

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, la nuova espansione del gioco piratesco Rare tutta incentrata sulla celebre avventura grafica di LucasArts, si conclude oggi con The Lair of LeChuck, disponibile in queste ore su Xbox e PC, con un trailer di lancio dedicato.

Si tratta della terza Tall Tale che prosegue e conclude la digressione a tema Monkey Island di Sea of Thieves, e in base a quel che possiamo vedere nel trailer sembra qualcosa di epico.

Il team inglese prosegue con la sua rivisitazione della storica serie di avventure, proponendo una serie di eventi in grado di rievocare nostalgicamente l'originale Monkey Island.

In base a quello che possiamo vedere nel trailer, The Lair of LeChuck ci porta infine su Monkey Island per affrontare una serie di sfide, tra le quali possiamo vedere dei momenti che replicano in maniera alquanto fedele le fasi finali del primo The Secret of Monkey Island.