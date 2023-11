PlayStation VR2 in forte sconto su Amazon con questo coupon per il Black Friday

Oggi è ufficialmente il Black Friday 2023. Amazon Italia è nel pieno della sua fase di promozioni e sconti e, con l'arrivo del Venerdì Nero, le offerte piovono da tutte le parti. Abbiamo già visto, nell'ultima settimana, tantissimi prodotti a un prezzo più che interessante e anche oggi le cose non cambiano. Ad esempio, possiamo trovare PlayStation VR2. Lo sconto segnalato è 144€, contando anche il coupon presente nella pagina Amazon. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa periferica di PS5 è 599.99€. Il prezzo attuale è assolutamente il miglior di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

PS VR2 è la piattaforma VR per PS5. Permette di giocare a una serie di giochi in realtà virtuale, comprese varie esclusive di Sony come Horizon Call of the Mountain. La confezione include i due controller di PS VR2, che sfruttano le funzioni avanzate del DualSense di PS5, come i grilletti adattivi e il feedback aptico.