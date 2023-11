Death Stranding 2 sarà ai The Game Awards? Kojima e Keighley si stuzzicano su X

Così non è strano pensare che ai The Game Awards 2023, che si terranno venerdì 8 dicembre dall'1:30 alle 5 del mattino (li seguirete con noi su Twitch, vero?), Death Stranding 2 sarà presente con un nuovo trailer. D'altra parte il primo filmato è stato mostrato proprio lo scorso anno durante gli "Oscar dei videogiochi".

Che tra Hideo Kojima , il leggendario autore di Metal Gear Solid e Death Stranding, e Geoff Keighley, il creatore dei The Game Awards , ci sia una grande amicizia è una cosa risaputa. Che i due utilizzino questo legame per stuzzicare i fan e richiamare l'attenzione sui loro progretti, anche. E così, inevitabilmente, ogni interazione tra i due porta a congetture e supposizioni, che spesso però trovano riscontro nella realtà.

La risposta dei The Game Awards

A stretto giro di posta l'account X dei The Game Awards non solo ha retwettato il post, ma ha messo anche un'emoticon con gli occhi sgranati. Che vorrà dire? Che come tutti sono curiosi di sapere a cosa sta lavorando il leggendario autore giapponese o che sanno qualcosa di più, visto l'imminente spettacolo? A far pendere il bilancino sulla seconda ipotesi c'è il fatto che il messaggio sia stato subito cancellato, non prima, però, che alcune sentinelle della rete lo abbiano visto e annotato.

Cosa si nasconde dietro? Solo i posteri conosceranno l'ardua sentenza, a noi non resta che aspettare un paio di settimane per vedere se Death Stranding 2 sarà presente sul palco dei TGA o meno.