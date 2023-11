iPhone 14 da 128 GB cala di nuovo di prezzo su Amazon per il Black Friday

Oggi è ufficialmente il Black Friday 2023. Amazon Italia è nel pieno della sua fase di promozioni e sconti e, con l'arrivo del Venerdì Nero, le offerte piovono da tutte le parti. Abbiamo già visto, nell'ultima settimana, tantissimi prodotti a un prezzo più che interessante e anche oggi le cose non cambiano. Ad esempio, possiamo trovare Apple iPhone 14 da 128 GB. Lo sconto segnalato è del 20%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 879€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

Apple iPhone 14 utilizza uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Ceramic Shield. La batteria promette una durata massima di 20 ore (in caso di riproduzione video, può variare a seconda dell'uso). Lo smartphone monta un Chip A15 Bionic con GPU 5-core e un sistema di fotocamere evoluto con Modalità Azione e Modalità Cinema.