Il cosplay di Alfira da Baldur's Gate 3 firmato kristy_rein_ è davvero incredibile

Il cosplay di Alfira da Baldur's Gate 3 realizzato da kristy_rein_ è assolutamente incredibile: dal trucco al costume, dall'acconciatura agli accessori, la modella è riuscita a creare qualcosa di straordinario.

Pur essendo uno dei personaggi più amati e riconoscibili di Baldur's Gate 3, con la sua voce sublime e il carattere incantevole, Alfira non viene ritratta spesso in progetti simili, immaginiamo per via della grande complessità del suo cosplay.

Nel gioco di Larian Studios, il personaggio compare nel corso dell'Atto 1 e si presenta fin da subito come un'anima sensibile, che ritroviamo impegnata nella composizione di un canto che possa in qualche modo sostenere il suo popolo in fuga.

Peraltro le vicende di Alfira mettono in luce la complessità e le sfaccettature del sistema di scelte e conseguenze di Baldur's Gate 3, renendo la donna una nostra fedele alleata o addirittura determinandone la morte prematura.