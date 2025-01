Baldur's Gate 3 festeggia i 100 milioni di download delle mod con una sorpresa davvero "grossa"

Larian Studios ha annunciato con un post su X un grande traguardo riguardante i download delle mod sviluppate per Baldur's Gate 3: 100 milioni . Sì, gli utenti hanno accumulato più di 100 milioni di download. Il risultato è davvero notevole, tanto che lo studio di sviluppo ha deciso di festeggiarlo con una sorpresa, in particolare per gli utenti console . Una grossa sorpresa, verrebbe da dire.

Withers si rifà il look

Per capire di cosa si tratta basta osservare l'immagine allegata al post sottostante.

Come potete vedere, l'immagine mostra Withers a petto quasi scoperto, con gli zeri di 100 milioni intrecciati con le sue fasce e i suoi vestiti, che sembrano formare dei seni. Se non avete ancora capito di cosa si parla, Larian ha pubblicato un link per la mod Withers Big Naturals di MaybeAdam, facendo capire che diventerà una mod ufficiale per PC, Mac e anche console.

Sembra uno scherzo, ma non lo è. Sì, potrete avere Withers con dei seni enormi anche su console. La mod è stata lanciata su PC ad aprile 2024 e ha ottenuto un grande successo. I giocatori console hanno ottenuto il supporto per le mod solo il 7 ottobre. A novembre però, Harvey Randall, un giocatore PC che apprezza i seni generosi, si è detto dispiaciuto del fatto che i giocatori console non potessero gustarsi il Withers più rigoglioso. Stranamente, ma nemmeno troppo, la storia ha preso piede nella comunità e ora Larian ha dato l'ok per portare la mod anche su console (dove ci sono più controlli che su PC), sfruttando la situazione per acontentare i giocatori e festeggiare il traguardo dei 100 milioni di download.