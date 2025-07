Il cosplay di Seiko Ayase da Japp_Leack è una delle interpretazioni migliori della splendida nonna di Dandadan

Con la seconda stagione dell'anime finalmente iniziata su Netflix e Crunchyroll, Dandadan continua sempre più ad essere tra le serie di maggiore rilevanza internazionale e di conseguenza le reinterpretazioni dei suoi personaggi continuano a diffondersi, come dimostra quest'ottimo cosplay di Seiko Ayase da parte della sempre splendida Japp_Leack, che riproduce alla perfezione la nonna di Momo nella serie.

La donna in questione non ha propriamente l'aspetto di una nonna tradizionale, come possiamo ben vedere, trattandosi di un personaggio decisamente giovanile e affascinante, cosa che anche nella serie emerge come una situazione paradossale, che tuttavia si normalizza ben presto rispetto alle tante altre stranezze della storia.

C'è comunque un forte e sentito legame con la protagonista Momo: Seiko è una medium molto potente, ed è anche molto affezionata alla nipote Momo, diventando poi un punto di riferimento anche per il gruppo dei suoi amici.