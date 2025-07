Ubisoft Red Storm colpita dai licenziamenti, è il team di The Division Heartland

"Pur non essendo stata una decisione facile, si è resa necessaria in considerazione delle nostre priorità operative. Ci impegneremo a supportare le persone coinvolte offrendo pacchetti di buonuscita completi, prolungamento dei benefici sanitari e assistenza per la transizione di carriera."

Uno studio fondato da Tom Clancy stesso

La cancellazione di The Division Heartland, annunciata come detto l'anno scorso, è stata sicuramente un duro colpo per Red Storm Entertainment, team di sviluppo fondato dallo stesso Tom Clancy perché realizzasse giochi basati sui suoi romanzi.

Acquisito da Ubisoft nel 2000, lo studio ha sviluppato titoli come Tom Clancy's Rainbow Six e Tom Clancy's Ghost Recon, per poi dedicarsi negli ultimi tempi a esperienze in realtà virtuale come Star Trek: Bridge Crew e Assassin's Creed Nexus VR.