One Piece, il cosplay di Nico Robin di cahwho è da urlo

Nico Robin vive in questo cosplay di Cahwho, al secolo Carolina Lima, che ha riprodotto l'amatissimo personaggio di One Piece con grande maestria, curandolo davvero in ogni più piccolo dettaglio, aggiungendoci anche un tocco in più.

Il cosplay non solo è perfetto nel costume e nella pettinatura, ma è arricchito da uno sfondo particolare, che gli dona uno strano fascino, come se ci si trovasse di fronte a un'illustrazione, più che a una fotografia. Insomma, si tratta di un'opera davvero riuscita, che dimostra l'amore della cosplayer per il personaggio.

One Piece è una serie giapponese di ormai lunghissimo corso, che pare si stia avviando verso la sua attesissima conclusione. Nico Robin è uno dei personaggi principali, parte della ciurma di Luffy.

