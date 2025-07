Il cosplay di Seiko Ayase da Nancy_reality è un'interpretazione splendida della giovanissima nonna di DanDaDan

La donna in questione non ha propriamente l'aspetto di una nonna, cosa che risulta decisamente evidente anche in questo caso, trattandosi di un personaggio decisamente giovanile, affascinante ed energico, e la cosa non manca di scatenare varie situazioni particolari nel corso della serie.

La Seiko di Nancy_reality

Si tratta di un personaggio alquanto fuori dalle righe ma che riesce a rimanere impresso e entrare nel cuore di lettori e spettatori per la sua positività, oltre all'aspetto fisico, in quanto appare sulle prime piuttosto distaccata ma in fondo si impegna sempre in prima linea per difendere i protagonisti con le sue capacità sovrumane.



La ricostruzione di Nancy_reality, come spesso accade alla modella in questione, è veramente accurata e nelle foto sembra di rivedere davvero il personaggio prendere vita, anche perché è inserita in uno scenario che sembra tratto veramente da DanDaDan.

Nelle foto qui sopra vediamo la versione di Seiko "casalinga", con tanto di mascherina per gli occhi e abiti alquanto discinti, che caratterizzano la nonna nella sua versione "relax domestico", tra una missione e l'altra.

Se cercate altri cosplay basati sulla serie in questione, vi rimandiamo al cosplay di Seiko Ayase ancora da Miruqi, al cosplay di Momo da Saiwestwood e a quello realizzato da sawakatecos.