Samsung elimina i modelli Plus dai Galaxy S26 e Tab S11: cambia la strategia

Se confermata, la decisione comporterà l'assenza di versioni "intermedie" nelle due linee flagship dell'azienda. Per quanto riguarda i tablet, già lo scorso anno Samsung aveva lanciato solo le versioni Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra , senza un modello base. Ora, con la nuova generazione in arrivo, il trend si inverte: rimarranno solo Tab S11 standard e Ultra, mentre il modello "Plus" verrà completamente accantonato. Al suo posto, nel segmento più accessibile, arriveranno versioni Lite e, forse, future edizioni FE.

Samsung sta per operare un cambiamento radicale nella strategia dei suoi dispositivi di punta. Secondo recenti indiscrezioni provenienti dalla piattaforma Weibo, il colosso tecnologico è pronto a dire addio ai modelli "Plus" sia nella serie di smartphone Galaxy S26 che nella gamma di tablet Galaxy Tab S11. Un cambiamento che potrebbe sembrare drastico, ma che in realtà nasce da esigenze molto concrete: semplificare le linee di prodotto , eliminare i doppioni e rispondere meglio alle preferenze degli utenti.

Un dettaglio interessante è che, nonostante il profilo più compatto, l'S26 Edge potrebbe integrare comunque un modulo con zoom ottico , a conferma del fatto che Samsung non vuole sacrificare l'esperienza fotografica. In altre parole, l'Edge non sarà una versione depotenziata, ma piuttosto un'alternativa stilistica per chi cerca uno smartphone di fascia alta con un tocco di eleganza in più.

Il cambiamento si fa ancora più evidente nella prossima generazione di smartphone Galaxy. Le ultime indiscrezioni parlano della cancellazione definitiva del Galaxy S26+, sostituito da un nuovo modello chiamato Galaxy S26 Edge . L'Edge manterrà le caratteristiche fondamentali del Plus - come le dimensioni del display e la maggior parte delle specifiche tecniche - ma sarà pensato per offrire un design più sottile, una batteria leggermente ridotta e un focus su portabilità ed estetica.

Una scelta strategica dettata dai numeri

La decisione di abbandonare i modelli Plus nasce dall'analisi delle vendite degli ultimi anni. Sia tra gli smartphone che tra i tablet, le versioni intermedie hanno avuto spesso performance commerciali inferiori rispetto alle controparti base o Ultra. Troppo vicine in prezzo ai modelli più potenti per risultare davvero convenienti, e allo stesso tempo non abbastanza distintive per catturare l'attenzione del grande pubblico, le versioni Plus sono rimaste in una sorta di "terra di nessuno".

Semplificare le linee di prodotto ha quindi un duplice vantaggio: da un lato rende più chiara l'offerta per il consumatore, che potrà scegliere tra un modello base e uno Ultra ben distinti; dall'altro consente a Samsung di ottimizzare produzione e comunicazione, investendo in dispositivi realmente differenziati. In questo scenario, l'arrivo dell'S26 Edge si inserisce come perfetto sostituto: una via di mezzo solo nelle dimensioni, non nelle intenzioni.