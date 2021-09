New World: parole come Bezos e Amazon non possono essere usate come nomi dei personaggi

New World non consente l'utilizzo di parole quali Bezos o Amazon per i nomi dei personaggi. Bandite anche varianti quali Bez0s, Be Zos o JeffB, tanto per chiarire che non si deve prendere in giro la compagnia, né il suo fondatore. Non si tratta di nomi già presi da altri giocatori, ma proprio di parole vietate, che vengono rifiutate dal sistema.

Probabilmente l'obiettivo di questa censura è di evitare che i server di gioco si riempiano di personaggi con nickname che fanno riferimento a quello che comunque è uno degli uomini più ricchi del pianeta, se non proprio il più ricco, nonché alla compagnia che ha fondato. Non sarebbe un comportamento originalissimo o particolarmente brillante da parte dei videogiocatori, ma proprio per questo è lecito attenderselo e prevenirlo.

Per il resto New World rimane il fenomeno del momento. Proprio ieri, nel giorno del lancio, ha superato Counter-Strike: Global Offensive come gioco più giocato su Steam, raggiungendo quota 700.000 giocatori contemporanei sui server. Il successo era atteso, ma non in queste proporzioni, che vanno oltre le stime fatte nei mesi passati. Vedremo se riuscirà a mantenerlo sulla lunga distanza.