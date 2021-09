New World, più di 500.000 giocatori contemporanei al lancio, file di ore per i server

New World è partito letteralmente con il botto, facendo segnare più di 500.000 giocatori contemporanei sui server al lancio, con la formazione di code d'accesso lunghissime, che in alcuni casi richiedono ore di attesa per iniziare a giocare.

Evidentemente Amazon Games non si aspettava un avvio simile, nonostante New World possa vantare decine di server di gioco sparsi in tutto il mondo, segno che lo studio credeva fortemente nel progetto.

Il disagio di chi non riesce ad accedere al gioco, si sta riflettendo nelle recensioni di Steam, dove la maggior parte di quelle negative parla proprio dell'impossibilità di giocare (lo sappiamo che usare le recensioni per simili lamentele non è proprio ortodosso, ma non ci si può fare nulla).

Comunque sia, attualmente i giocatori contemporanei di New World sono 532,535 (conteggio di SteamDB), ma il dato è in crescita ed è possibile che entro la fine della giornata l'MMORPG di Amazon riesca a superare Counter-Strike: Global Offensive nella classifica dei giochi più giocati (anche se la strada è ancora lunga).

Steam, i più giocati al momento di scrivere questa notizia

Proprio oggi segnalavamo come New World è primo nella classifica globale delle vendite su Steam, sopra a FIFA 22.