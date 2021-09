Alan Wake Remastered: un video gameplay di 7 minuti in 4K

IGN ha pubblicato un video gameplay di Alan Wake Remastered della durata di circa sette minuti in 4K, che ci offre un assaggio sul lavoro svolto da Remedy per riadattare il gioco per PC e console moderni.

Il filmato in questione mostra una delle fasi iniziali del gioco. Dopo un incidente stradale, Alan proverà a cercare aiuto in una stazione di benzina nelle vicinanze. Dopo una breve sequenza di esplorazione il nostro sfortunato scrittore si troverà in una segheria e dovrà vedersela con un uomo posseduto dalla Presenza Oscura.

Il video dunque offre un antipasto del gameplay di Alan Wake Remastered e delle migliorie al comparto grafico realizzate da Remedy. Come sappiamo già il gioco infatti girerà in 4K e 60fps sia su Xbox Series X e PS5, mentre le versioni PS4 e Xbox One consentiranno di scegliere tra una modalità performance a 60fps e una qualità a 30fps.

Inoltre le sequenze cinematiche sono state riadattate, le animazioni facciali e la sincronizzazione del labiale migliorate, sono presenti texture più definite e modelli poligonali arricchiti. Se volete farvi un'idea delle differenze tra l'originale e il remaster vi consigliamo di guardare questo interessante video confronto.

Alan Wake Remastered sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire da martedì 5 ottobre. Al lancio sarà disponibile una patch, di cui sono stati già svelati i dettagli.