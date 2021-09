Far Cry 6: lo spot Chicharrón Run ha come protagonista un gallo punk

Ubisoft ha pubblicato un nuovo spot di Far Cry 6 chiamato Chicharrón Run, il cui protagonista è un gallo punk che scappa da un combattimento con un suo simile per unirsi alla rivoluzione.

Il filmato è davvero ben fatto e molto divertente, quindi vi consigliamo di andare in testa alla notizia e di premere il tasto play.

Per le strade di Yara, i guerriglieri coglieranno ogni opportunità per opporsi al regime... anche quando questa opportunità sembra essere un gallo punk che semina il caos in città. Segui Chicharrón in questo folle inseguimento.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile a partire da 7 ottobre 2021. Potrete giocarci su PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PS4, PS5 e Stadia. La versione PC sarà disponibile su Ubisoft Connect ed Epic Games Store. Chi prenoterà il gioco otterrà l'accesso al Pack Libertad, che include l'outfit Libertad per il tuo leale Chorizo e "Discos Locos", un lancia CD trasformato in arma che farà ballare i tuoi nemici sulle loro stesse tombe.