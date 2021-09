Alan Wake Remastered, video confronto fra remaster e originale: ecco le differenze

Alan Wake Remastered si mostra con un video confronto fra la remaster e il gioco originale del 2010, evidenziando tutte le differenze fra le due edizioni.

In uscita il 5 ottobre su PC e console, Alan Wake Remastered introduce in primo luogo una risoluzione fino a 4K, in grado di aumentare in maniera sostanziale il livello di dettaglio di ogni sequenza.

In secondo luogo, tutte le sequenze d'intermezzo sono state migliorate, sia tramite l'aggiunta di effetti che attraverso la modifica effettiva dei modelli poligonali, decisamente migliori rispetto a quelli di undici anni fa.

Nel filmato non se ne parla, ma Alan Wake Remastered girerà a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S, nonché sui PC dotati di una configurazione hardware adeguata.

Insomma, quella che ci troveremo di fronte sarà l'edizione definitiva dell'action shooter targato Remedy Entertainment, che dovrebbe fare da preludio a un sequel completo.