Alan Wake Remastered: 4K e 60fps su PS5 e Xbox Series X, upgrade gratuito tra famiglie di console

Remedy ha pubblicato una FAQ di Alan Wake Remastered con cui ha fornito molti dettagli sul progetto, spiegando bene quali saranno i contenuti, svelando i miglioramenti grafici e confermando la possibilità di upgrade gratuito tra famiglie di console. Ma andiamo con ordine.

Alan Wake Remastered sarà lo stesso identico gioco visto in precedenza, almeno per contenuti. La remastered è basata sulla versione PC del 2012 e conterrà i DLC The Signal e The Writer. Le uniche differenze saranno grafiche, con un aumento della risoluzione e del framerate.

Tra le novità ci sarà la possibilità di attivare il commento degli sviluppatori mentre si gioca, in modo da avere ragguagli su come sono stati concepiti i diversi momenti dalla voce di Sam Lake e degli altri autori.

Il gioco uscirà su PC (esclusiva Epic Games Store) PlayStation 5, PlayStation 4/Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox One S and Xbox One X. Chi acquisterà le versioni Xbox One e PS4 avrà diritto all'upgrade gratuito alle versioni Xbox Series X / S e PS5 (in formato digitale). Naturalmente si va per famiglie di console e non è possibile incrociare i flussi.

Su Xbox, Alan Wake Remastered supporterà lo Smart Delivery di Microsoft, che faciliterà non poco la vita per giocare sulla piattaforma desiderata.

Remedy ha inoltre specificato che non sono stati pianificati altri contenuti per il gioco, che sarà quindi completo dal lancio.

A livello tecnico Alan Wake Remastered girerà in 4K e 60fps su PS5 e Xbox Series X. Le versioni PS4 e Xbox One consentiranno di scegliere tra una modalità performance a 60fps e una modalità qualità a 30fps. Parlando di rimasterizzazione abbiamo il rifacimento delle sequenze animate, con animazioni facciali e sincronizzazione labiale migliorate, abbiamo un miglioramento generale dei dettagli del mondo di gioco, con texture più definite e modelli poligonali arricchiti e abbiamo dei modelli dei personaggi rivisti con più dettagli e un aggiornamento di capelli e shader.

Purtroppo Alan Wake Remastered non supporterà ray tracing o HDR. Il motivo è che il motore originale non supportava questi effetti e aggiungerli avrebbe portato via troppo tempo.

Vediamo infine la tabella di risoluzione e framerate di ogni piattaforma. Considerate che il primo valore di risoluzione indica la risoluzione di rendering, mentre il secondo quella di output.

PlayStation 4 - 1080p / 1080p / 30fps

PlayStation 4 Pro (Performance Mode) - 1080p / 1080p / 60fps

PlayStation 4 Pro (Quality Mode) - 1296p / 2160p (4K) / 30fps / 4 x MSAA

Xbox One - 900p / 900p / 30fps

Xbox One X (Performance Mode) - 1080p / 1080p / 60fps

Xbox One X (Quality Mode) - 1440p / 2160p (4K) / 30fps / 4 x MSAA

PlayStation 5 - 1440p / 2160p (4K) / 60fps / 4X MSAA

Xbox Series X - 1440p / 2160p (4K) / 60fps / 4 X MSAA

Xbox Series S - 1080p / 1080p / 60fps

PC - 4K / unlimited

Questa invece è la tabella con le dimensioni dei download su ogni piattaforma (da notare che la versione PS5 è quella meno esosa):