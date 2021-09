Vesper scontato del 50% su Steam, in occasione dei saldi di Focus Interactive

Il gioco italiano Vesper è acquistabile con uno sconto del 50% su Steam, in occasione dei saldi del publisher Focus Interactive. Si tratta di un'avventura alla Limbo di ottima qualità, sviluppata dai talentuosi ragazzi di Cordens Interactive.

Vesper su Steam

Il puzzle-adventure tutto italiano, acclamato dalla critica nazionale e internazionale ed accolto con 78 su Metacritic, esordisce per la prima volta all'interno della collezione di Focus Home Entertainment in occasione del Publisher Weekend, offrendo uno sconto di tutto rispetto per chi ancora non ha potuto immergersi nelle atmosfere aliene di Vesper.

Vesper è un avventura visionaria ambientata in un mondo alieno colmo di trappole e di misteri da risolvere, dove le tue scelte possono cambiare il futuro di un'intera razza.

Controlla le menti dei tuoi nemici, utilizza il potere della Luce per scoprire i segreti del pianeta Aryish e fuggi da un'entità apparentemente indistruttibile capace di sovvertire la realtà. Immergiti nelle aliene e sognanti atmosfere di un pianeta ormai distrutto e rimani incantato dalla bellezza di uno scenario unico nel suo genere.

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Vesper.