Project Eve: nuove immagini PS5 dal PlayStation Showcase

Project Eve

In occasione del PlayStation Showcase sono state pubblicate alcune nuove immagini di Project Eve in versione PS5. Si tratta di un action sviluppato dalla cinese Shift Up, che ricorda moltissimo alcune cose di Platinum Games. Vediamo la galleria:

Leggiamo altre informazioni sul gioco, tratte dal PlayStation Blog:

Riconquista la Terra rubata e decidi il destino dell'umanità

In un futuro non troppo distante, l'umanità viene scacciata dalla Terra dopo aver perso la guerra contro degli invasori chiamati NA:tive. Per riconquistare la Terra, i giocatori vestono i panni di Eve, la sopravvissuta della squadra di paracadutisti inviata dalla Colonia, che deve farsi strada tra potenti nemici con i suoi nuovi compagni. Vi invitiamo ad unirvi all'avventura di Eve contro queste creature sconosciute in un pianeta Terra distrutto e desolato.

Sangue, lame e... bellezza

La Terra, realizzata con una grafica così dettagliata da sfruttare appieno la potenza della PlayStation 5, si distingue dagli altri mondi post-apocalittici, e ti darà delle sensazioni mai provate prima. Accompagnando Eve nel corso del gioco, vi avvicinerete sempre più ai segreti nascosti di questo strano mondo. Il combattimento in Eve è strategico - con attacco, difesa e schivate - pur rimanendo fluido ed esaltante. L'unico modo per sopravvivere è padroneggiare lo schema d'attacco dei vari nemici e contrattaccare con precisione.

Scorrete con il flusso della battaglia dopo una parata o una schivata utilizzando diverse abilità combo. Abbattere i nemici culmina sempre in una spettacolare e divertente dimostrazione di potere. Il feedback aptico del controller wireless DualSense amplifica l'esperienza a dismisura. Dalla sensazione della lama che trafigge il nemico alle eccezionali abilità che vibrano nelle mani. Non vediamo l'ora di rivelarvi tutte le armi che esaltano le caratteristiche del controller DualSense in futuro.

Eve può fare molto di più che uccidere i nemici con stile nella sua avventura. Rendete vostro lo spazio attorno a voi scalando mura, facendo scivolate tattiche, dondolando sulle corde e molto altro. Avrete una grande libertà di movimento e starà a voi provare ad esplorare e trovare i tesori nascosti in ogni parte del mondo!

Col progredire del gioco, Eve acquisisce nuove abilità e oggetti, diventando sempre più forte. Ottieni Beta Gauge (BG) effettuando parate e schivate in combattimento. Poi puoi usare il BG per ottenere diverse abilità, come attacchi perforanti, attacchi ad area, e colpi per interrompere le combo dei nemici e molto altro. Eve ha anche un Burst Gauge che si accumula con parate e combo consecutive, che può essere usato per attivare dei potenziamenti e attacchi potenti, come un colpo in salto. E nel gioco non mancheranno stilosi costumi sbloccabili per cambiare l'aspetto di Eve.

Non siamo ancora pronti per annunciare la data di uscita di Project Eve su PS5, ma vi aggiorneremo presto. Stiamo lavorando duramente per realizzare qualcosa che speriamo vi piacerà. Continuate a seguirci e a mostrarci interesse e supporto.

Se vi interessa, ieri è stato pubblicato anche un nuovo trailer di Project Eve.