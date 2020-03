Migliori smartphone di fascia media (marzo 2020)

La nostra guida ai migliori smartphone Android tra i 300 e i 600 euro si rinnova in buona parte, rimpiazzando anche un paio di modelli che grazie ai vari cali di prezzo sono scivolati tra le opzioni economiche al di sotto dei 300 euro. Ma non ci distanziamo troppo da questa soglia con lo Huawei P30, disponibile a meno di 400 euro, che fa il paio con il G8s ThinQ di LG, altro smartphone dall'ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Salendo di un centinaio di euro troviamo invece il Google Pixel 3, ben più conveniente rispetto al lancio, e il OnePlus 7, concepito invece all'origine per combinare caratteristiche di alto livello con un prezzo commisurato alla potenza. Ma non è il caso di sottovalutare ne' il Samsung Galaxy S10, ormai poco più caro e dotato di schermo AMOLED di altissima qualità, e neppure l'ASUS Zenfone 6, il più costoso del gruppo ma dotato di una batteria capiente e di un comparto fotografico decisamente particolare. Ecco dunque i migliori smartphone di fascia media nella nostra guida aggiornata a marzo 2020.

Huawei P30 Nettamente superiore al modello Pro per rapporto tra prestazioni e spesa, con un prezzo di 401,90 € su Amazon, lo smartphone di fascia media Huawei P30 ne ricalca fedelmente le caratteristiche, fatta eccezione per i 6GB di memoria contro 8. Ma il chipset Kirin 980 e la GPU Mali-G76 riescono comunque a garantire prestazioni molto elevate, di una frazione inferiori a quelle del fratello maggiore che tra l'altro parte comunque da 128GB di storage. Certo il modello superiore può spingersi fino a una memoria interna da 256GB, ma si tratta di un limite dal peso relativo visto che entrambi i modelli supportano schede Nano SD, con le differenze maggiori che riguardano le dimensioni e la batteria.



Nel primo caso però scendere a 6,1 pollici non può che fare contento chi non sopporta i cosiddetti padelloni e preferisce uno smartphone più maneggevole, dallo spessore decisamente sottile di 7,5mm e dal peso sensibilmente inferiore che si ferma a 165 grammi. Questo, cosa molto importante, senza rinunciare allo schermo OLED di buona qualità, con tanto lettore di impronte nascosto, e senza perdere in risoluzione, con 1080x2340 pixel che si traducono in una definizione effettiva di 422ppi.



Ottimo per godersi i frutti del comparto fotografico dotato di stabilizzazione ottica che, combinata con uno zoom ottico 5x, va a potenziare l'ottima fotocamera tripla posteriore da 40Mp+16Mp+8Mp, capace di catturare immagini di ottima qualità e video fino al 4K a 30fps, con slow motion da 960fps. Più che adeguata al prezzo quindi, come la fotocamera frontale da 32Mp e come la connettività che è identica a quella del modello Pro, per uno smartphone che rispetto al fratello maggiore resta indietro solo in quanto a batteria. Ma quella del P30 è comunque superiore a quella del P20 e sfrutta all'osso i 3.650mAh grazie all'ottimizzazione che si aggiunge ai pregi di uno smartphone all'altezza dei modelli superiori, completo di tutto incluso il modulo NFC.

LG G8s ThinQ Simile nel prezzo allo Huawei P30, anche lo smartphone di fascia media LG G8s ThinQ, in procinto di ricevere finalmente un aggiornamento stabile per Android 10, monta uno schermo OLED, ma perde qualcosina in quanto a definizione, combinando un pannello da 6,21 pollici con una risoluzione di 1080x2248 pixel. Ma i 402 ppi sono comunque sufficienti, complice l'ottima fedeltà dei colori, per godere a pieno di immagini di alta qualità con un modello inevitabilmente inferiore al poderoso G8, ma che guadagna qualcosa nel comparto fotografico e non rinuncia alle gesture, trascurabili in termini di utilità effettiva, ma comunque da annoverare tra le caratteristiche di un ottimo smartphone disponibile su Amazon a 393,10 €.



Un prezzo niente male, nonostante sia passato un po' di tempo dal lancio, per uno smartphone robusto ed elegante che combina un design simile a quello di un iPhone XS e un'ottima connettività, ovviamente comprensiva di modulo NFC che da qui in poi diamo per scontato, con un hardware che include chipset Snapdragon 855, GPU Adreno 640 e 6GB di memoria, garantendo la possibilità di aggiungere addirittura 2TB ai 128GB di memoria interna. Da notare inoltre la presenza della stabilizzazione ottica che valorizza una tripla fotocamera da 12Mp+13Mp+12Mp non certo sorprendente in quanto a numeri ma comunque capace di spingersi, parlando di video, alla risoluzione 4K a 60fps. Rende più di quanto non sembri su carta, insomma, come la fotocamera frontale da 8Mp che tra l'altro gode di sensore 3D ToF, capace di riconoscere il volto in chiave tridimensionale, e risulta più sicura per lo sblocco dello smartphone.

Google Pixel 3 Ad ogni calo di prezzo il Google Pixel 3 si è fatto sempre più interessante, arrivando infine a un buon rapporto tra prezzo e offerta complessiva che lo rende uno dei migliori smartphone di fascia media ad oggi disponibili sul mercato.



Senza dubbio superiore al 3A in quanto a potenza, mette in campo un chipset Snapdragon 845 che, assieme alla GPU Adreno 630, garantisce reattività ottima e buone prestazioni nonostante la memoria resti comunque limitata a 4GB. Scende invece la misura dello schermo che passa da 5.6 a 5.5 pollici ma la cosa non ci crea certo problemi visto che il pannello resta un OLED di alta qualità da 1080x2160 pixel che cresce in definizione, arrivando fino a 443ppi. Più che altro il problema riguarda la memoria interna della versione da 64GB, la più conveniente e disponibile su Amazon a 411,88 €, visto che non c'è possibilità di espanderla con schede micro SD, ma si tratta di un problema relativo per buona parte dell'utenza generica.



Quello che più importa è che ci ritroviamo per le mani uno smartphone leggero che con 143 grammi di peso e 7,9mm di spessore garantisce, in combinazione con una qualità costruttiva elevata, una grande comodità che fa il paio con gli aggiornamenti anticipati, come nel caso di Android 10. Ma per apprezzare la serie Pixel è anche necessario apprezzare la presenza di due voluminosi bordi neri, uno sul bordo inferiore e uno sul bordo inferiore, caratteristici di una serie che conserva un design vecchio stile.



Questo modello lo sfrutta però per orientare frontalmente entrambi gli altoparlanti, esprimendo così un buon suono stereo che si combina all'ottimo feeedback aptico di uno smartphone di ottima qualità, limitato più che altro dalla mancanza di memoria espandibile e dalla velocità di upload massima che si ferma a 75Mbps, come per il Pixel 2. E resta invariata, o quasi, anche la singola fotocamera posteriore da 12.2Mp, su carta imparagonabile con soluzioni ormai triple e quadruple di ogni tipo e forma. Ma quella del Google Pixel 3 è dotata di stabilizzazione ottica e fa da showcase per un software avanzato in grado di regalarci comunque video 4K discreti e fotografie che nonostante il limite di 3968x2976 pixel sono piene di dettagli, anche in condizioni di luce molto scarse. Abbastanza da sorprenderci ma non quanto la fotocamera frontale che pur fermandosi a 8Mp vanta un doppio sensore, garantendo selfie di lusso con tanto di grandangolo.

OnePlus 7 OnePlus è ormai una realtà consolidata che fonda il suo successo sulla combinazione tra prezzo competitivo e caratteristiche hardware di alto livello. Tutte cose che ritroviamo in questo OnePlus 7, ottimo smartphone di fascia media equipaggiato con chipset Snapdragon 855 e GPU Adreno 640 che garantisce prestazioni eccellenti e reattività elevata, anche con OxygenOS in versione Android 10, facendosi ampiamente bastare i 6GB di memoria della versione più economica, disponibile a 490,00 € euro su Amazon, anche nei videogiochi più pesanti.



Ma la cosa non ci sorprende visto che in quanto a chipset siamo arrivati al top della scorsa generazione, superato solo dallo Snapdragon 865 che comunque figura solo in pochi modelli dal prezzo decisamente elevato. Ce lo facciamo bastare quindi, visti i 505 euro di prezzo su Amazon dello OnePlus 7 che ci mettono di fronte a un prodotto allettante, caratterizzato da un massiccio e vivace display AMOLED da 6.41 pollici con una definizione di 402ppi. Bello grosso, quindi, ma contenuto in spessore con 8.2mm che per questo formato, al pari dei 182 grammi di peso, sono senza dubbio ottimi.



Migliora tra l'altro il comparto il comparto fotografico, principale pecca del modello precedente, che nel caso dello OnePlus 7 consiste in una fotocamera frontale di qualità media da 16Mp e in una soluzione posteriore da 48+5Mp con doppio LED per il flash e stabilizzazione sia ottica che digitale. Niente di sorprendente, sia chiaro, ma sufficiente a garantire un bel salto rispetto al passato e per consentire la registrazione di video in 4K a 60fps con cui riempire la memoria interna che va da 128 a 256GB, garantendo un paio di opzioni essenziali vista la mancanza della possibilità di espanderla con una SD. Non si rilevano invece problemi di connettività, la batteria con ricarica rapida 3700mAh viene sfruttata decisamente bene ed è migliorata anche la qualità costruttiva, anche se non c'è ancora traccia di certificazione di impermeabilità.

Asus ZenFone 6 L'ASUS ZenFone 6, già aggiornato a Android 10, è uno smartphone da 6,4 pollici di fascia medio alta nato nel segno del rapporto tra prezzo e prestazioni, come i suoi predecessori. Non a caso è arrivato ai prezzi attuali con cali di prezzo minimi, partendo già da 500 euro per il modello base da 6GB e 64GB di RAM, ma comunque equipaggiato, come i modelli superiori, con chipset Snapdragon 855 e GPU Adreno 640. Da qui prestazioni ancora eccellenti seppur controbilanciate da una rinuncia.



Per scendere in campo con un prezzo aggressivo ASUS ha scelto di montare sullo ZenFone 6 un pannello IPS NanoEdge da 1080x2340 pixel, rinunciando al formato OLED che ormai è quasi una costante anche in questa fascia di prezzo, a meno di non avere tra le mani un iPhone. La definizione, comunque, è buona, con 403ppi che fanno il paio con una luminosità elevata e con un'ottima fedeltà del colore, regalandoci un'immagine di qualità decisamente buona. Difficile invece non notare lo spessore di ben 9,2mm di uno smartphone da 190 grammi che ci mette di fronte a parecchi compromessi, regalandoci però un paio di sorprese.



La prima è la batteria da 5000mAh che oltre a giustificare, almeno in parte, lo spessore, garantisce un'autonomia decisamente elevata. La seconda è la fotocamera rotante da 48+13Mp che dal retro si solleva per diventare frontale, lasciando lo schermo del tutto privo di notch, forellini o altri disturbi per metterci a disposizione la migliore fotocamera frontale immaginabile. E garantisce una qualità discreta anche in senso assoluto, garantendo dual LED per il flash, una valida modalità notturna, video 4K a 60fps, slow motion da 480fps e timelapse in 4K, risultando reperibile su Amazon a 561 € nella variante da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.