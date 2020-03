I migliori smartphone economici (marzo 2020)

La nostra guida ai migliori smartphone sotto i 300 euro conta parecchie novità, pur non trascurando alcuni modelli che si sono distinti nei mesi passati e che continuano a essere interessanti grazie a tagli di prezzo e aggiornamenti software. Il tutto senza dimenticarci delle diverse necessità che premiano l'equilibrio tra le parti dello HUAWEI P30 Lite al quale segue il potente seppur comunque economico Honor 10, vicino alla perfezione per chi cerca uno smartphone dalle dimensioni eccessive e non ha troppo interesse nel comparto fotografico. Proprio quello su cui invece punta lo Xiaomi Mi 9T, reseo peculiare dalla telecamera frontale Pop-Up che elimina ogni traccia di notch dallo schermo migliorando la fruibilità dello schermo con video e videogiochi. Torniamo invece a parlare di equilibrio con il grosso Redmi Note 8 Pro che comunque gode di un hardware fotografico notevole, anche confidiamo negli upgrade futuri per poterlo sfruttare a pieno. Torniamo a parlare di equilibrio, invece, con il Motorola One Vision, che si distingue anche per il formato 21:9. Ecco dunque quali sono i migliori smartphone economici nella guida aggiornata a marzo 2020.

Honor 10 L'Honor 10 è ben noto per l'ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni, estremamente elevate nella relativa fascia di prezzo grazie a un hardware decisamente potente, ma è anche noto per il comparto fotografico posteriore a dir poco scarso. Risulta infatti limitato a una doppia fotocamera da 16+24Mp che si ferma al massimo alla risoluzione 4K per le foto e al 1080p a 30fps per i video, tra l'altro privi di audio stereo. Ma recupera punti con una fotocamera frontale da 24 Mp ben più valida e, soprattutto, con un prezzo che per la versione da 64GB è sceso a 196,90 € direttamente da Amazon, incrementando la convenienza di uno smartphone perfetto per chi punta alle prestazioni e non vuole spendere molto.



Risulta inoltre adatto a chi preferisce smartphone inferiori ai 6 pollici, con uno schermo IPS da 5,84 pollici che, al netto del bordo inferiore dove c'è il sensore per le impronte digitali, risulta godibile e luminoso, arrivando a 432 ppi grazie alla risoluzione di 1080x2280 pixel. Ma come anticipato il pezzo forte sono le prestazioni, garantite dal chispet Huawei HiSilicon Kirin 970 con GPU Mali-G72 MP12 per un connubio davvero esplosivo in relazione al prezzo. Certo, ci sono da considerare i massimo 64GB di storage non espandibili e c'è da considerare che la batteria da 3400mAh, pur non particolarmente piccola, soffre l'uso intensivo di fronte a un hardware decisamente impegnativo. Ma nell'uso generale garantisce una longevità discreta per uno smartphone da 153 grammi che tra le varie cose non ci fa mancare la comoda interfaccia di comunicazione IRDA.

Huawei P30 Lite Sempre in testa alle classifiche Amazon, lo smartphone Huawei P30 Lite non vuole eccellere in nulla, distinguendosi proprio per l'equilibrio tra le varie caratteristiche. Il chipset Kirin 710, con GPU Mali-G51, è lo stesso della serie precedente ma garantisce una buona reattività in combinazione con 4GB di RAM e dovrebbe reggere senza problemi l'aggiornamento, in via di rilascio, alla versione 10 di Android. Il tutto senza mettere in difficoltà la batteria da 3340mAh che pur non particolarmente capiente garantisce un'autonomia discreta. Sono invece addirittura abbondanti i 128GB di memoria interna che, espandibili con altri 512GB con lo slot ibrido per SIM/MicroSD, rappresentano un quantitativo notevole in relazione a un prezzo Amazon di 204,99€.



Nella media invece la connettività, comunque in una soluzione del genere meno importante lo schermo, con notch a goccia di dimensioni quasi trascurabili, che ci regala un'immagine luminosa e dalla definizione elevata, con 1080x2312 pixel che sul pannello IPS da 6.15 pollici si traducono in una densità di 415ppi. In basso, va detto, si fa notare un bordo nero evidente, ma per il resto parliamo di uno smartphone solido ed elegante, dal peso di 159 grammi, che non ci fa mancare un lettore di impronte digitali sul retro e un comparto fotografico discreto, con una buona soluzione frontale da 24 Mp, con Face Detection, e la classica tripla fotocamera posteriore da 48+8+2Mp. Abbastanza per scattare foto dignitose alla massima risoluzione di 6000x8000, soffrendo però il limite del Full HD a 30fps nel caso dei video. Manca inoltre la connettività IRDA, comoda per trasferire dati o account, ma non manca il modulo NFC, utile anche per i sempre più diffusi pagamenti elettronici contactless.

Xiaomi Mi A3 La soluzione economica di fascia media targata Xiaomi è l'evoluzione di due smartphone campioni di vendite nel 2018 e seguire le orme dei suoi predecessori puntando sul rapporto tra prezzo e prestazioni. Per farlo, lo diciamo subito, lo Xiaomi Mi A3 perde addirittura qualcosa in quanto alla risoluzione che cala a 1560x720 pixel, portando la definizione a un non esaltante valore di 283ppi, ma la qualità del pannello AMOLED da 6,08 pollici compensa la lacuna mentre la bassa risoluzione ha permesso a Xiaomi di installare un lettore di impronte digitali mantenendo un prezzo contenuto che per la versione da 128GB di memoria interna, espandibile con una MicroSD da massimo 256GB, è di 209,99€ su Amazon.



Non male considerando che l'hardware dello Xiaomi Mi A3 conta chipset Snapdragon 665, GPU Adreno 610 e 4GB di RAM, un hardware equilibrato che garantisce una buona autonomia con la batteria da 4030mAh e prestazioni di buon livello con Android One, la versione più snella del sistema operativo Google che è in via di aggiornamento alla versione basata su Android 10 proprio in questi giorni. Per il resto lo Xiaomi Mi A3 risulta uno smarpthone solido, non troppo spesso con 8,5mm di spessore e dalle cornici esili, anche se come altri smartphone di questa fascia si fa notare per il bordo nero sulla parte inferiore dello schermo. Minimo invece l'ingombro del notch a goccia dove trova alloggiamento una fotocamera frontale con Face Detection da ben 32 Mp, valida seppur inevitabilmente limitata in confronto alla classica tripletta posteriore da 48+8+2Mp che, capace anche di registrare video 4K a 30fps o slow motion da 240fps, restituisce fotografie di qualità piuttosto elevata, con tanto di modalità notturna che vede un aumento del rumore di fondo dell'immagine, ma garantisce scatti ricchi di dettagli.



Adeguata, infine, la connettività, con un buon valore di upload che arriva a 150 Mbps di upload, ma l'assenza di IRDA e NFC possono essere un problema per alcuni utenti.

Motorola One Vision Il Motorola One Vision resta tra i nostri smartphone economici Android preferiti anche in forza del formato 21:9, perfetto per godersi anche video panoramici sul particolare display IPS da 6,3 pollici che, caratterizzato da colori sufficienti in relazione alla fascia di prezzo e da una buona luminosità, riesce a restituire comunque la notevole definizione di 432ppi grazie alla risoluzione più alta della media di 2520x1080 pixel. Si distingue dalla media, insomma, a differenza dell'hardware composto da chipset Exynos 7 9609, GPU Mali-G72 e 4GB di RAM. Ma il software Motorola compensa con l'ottimizzazione, superiore a quella di altri smartphone anche Samsung, che garantisce una reattività elevata e una durata della batteria piuttosto buona considerando che parliamo di 3500mAh. Il tutto racchiuso in un guscio dall'ottima qualità costruttiva, e dal peso totale dello smartphone di 181 grammi, che gode di un'estetica niente male, escludendo i bordi non troppo sottili e il foro per la fotocamera frontale.



Questo infatti, pur rientrando tra le particolarità dello smartphone Motorola, è piuttosto voluminoso e finisce per disturbare più del classico notch a goccia. Ci ripaga però con buona fotocamera da 25 Mp che con un po' di calma restituisce selfie di alta qualità. Ma il pezzo forte è senza dubbio la fotocamera posteriore che pur accontentandosi di una soluzione doppia da 48+5Mp, gode di HDR+ di ottima qualità, di dual LED per il flash e di stabilizzazione ottica, tutt'altro che scontata in questa fascia e decisamente utile. Permette infatti di scattare foto nitide anche con tempi di esposizione più lunghi, cosa che si traduce in immagini di qualità ben più elevata della media, soprattutto in condizioni di luce scarsa. Risulta inoltre utile anche per garantire video di buona qualità, fino a 4K a 30fps con slow motion da 240fps, consentendoci di promuovere a pieni voti uno smartphone con formato 21:9 versatile, dalla connettività solida, dotato anche di ricarica rapida, equipaggiato con 128GB di memoria interna e disponibile su Amazon al prezzo di 219,90 €.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Il Redmi Note 8 Pro è l'evoluzione del Redmi Note 7 Pro, uno smartphone economico che sulla scia dell'eccezionale Redmi Note 7 ha riscosso un grande successo. Con questo nuovo modello, dal design simile a quello degli Xiaomi Mi della serie 9, le prestazioni migliorano grazie al passaggio al chipset MediaTek Helio G90T che nel caso di questo modello, combinato con una GPU Mali G76, può contare su 2GB di memoria in più, arrivando a un totale di 6GB. Il sistema operativo, invece, è ancora fermo alla versione Android 9, ma dopo una lunga attesa è in procinto di passare ad Android 10 con un corposo update da 1,9GB. Lo spazio di archiviazione, comunque, non ci preoccupa, visto il raddoppio della memoria interna che arriva a 128GB anche in questo caso incrementabili con una Micro SD da massimo 256GB. Abbastanza per soddisfare qualsivoglia necessità, insomma, come nel caso del grande schermo IPD da 6,53 pollici, caratterizzato da una cornice decisamente sottile, che deve però fare i conti con la stessa risoluzione di 1080x2340 pixel del modello precedente, più piccolo, e quindi dalla definizione superiore. Ma con 395ppi la differenza è minima mentre sono numerose le note a favore del Redmi Note 8 Pro in termini di comparto fotografico.



Parliamo infatti di una quadrupla fotocamera posteriore, con il sensore che arriva a 64Mp, cresce di dimensioni e può contare anche sul doppio LED per il flash. Nettamente migliore rispetto al passato, quindi, anche se la qualità delle foto non gode di miglioramenti drastici, mentre resta un massimo di 120fps per lo slowmotion che risulta ben più limitato rispetto a quello da 960fps di altri modelli dal prezzo similare. Ma ci aspettiamo miglioramenti sensibili, sia per le foto che per altre funzionalità, con il passaggio al sistema operativo Android 10, per uno smartphone che comunque, migliorato rispetto al precedente anche con l'aggiunta del modulo NFC, vale senza dubbio i 257,74 € chiesti su Amazon la versione da 128GB.