Gran Turismo 7 immagini PS5 dal PlayStation Showcase

Gran Turismo 7

In occasione del PlayStation Showcase, Sony ha pubblicato alcune nuove immagini di Gran Turismo 7 in versione PS5, l'attesissimo nuovo gioco di corse di Polyphony. Si tratta di scatti che mostrano diversi aspetti del gioco, come i cambiamenti atmosferici, l'editor delle auto e altri ancora. Se vogliamo sono interessanti proprio perché vanno a toccare i sistemi di gioco, la parte più pulsante della produzione. Vediamole raccolte in una comoda galleria:

Gran Turismo 7 è stato annunciato per PS4 e PS5. Sempre in occasione del PlayStation Showcase, Sony ha pubblicato un nuovo trailer di gioco, svelando contestualmente la data d'uscita: 4 marzo 2022.