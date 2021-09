God of War: Ragnarok: prime immagini della versione PS5 dal PlayStation Showcase

God of War: Ragnarok

In occasione del PlayStation Showcase, sono state pubblicate le prime immagini di God of War: Ragnarok, versione PS5. Si tratta di uno dei titoli esclusivi PlayStation (uscirà anche su PS4) in assoluto più attesi dagli appassionati, ansiosi di scoprire come terminerà la saga nordica.

Le immagini mostrano il protagonista Kratos e altri personaggi, presi in diversi momenti del gioco. Vediamole raccolte in una comoda galleria.

God of War: Ragnarok è stato presentato proprio in occasione del PlayStation Showcase, con un trailer dedicato. Il gioco non è più diretto da Cory Barlog, ma da Eric Williams, come spiegato da Barlog stesso sul PlayStation Blog:

"Per noi è una cosa importante essere in grado di passare a una prospettiva nuova ogni volta, ma anche avere un paio di gambe nuove, nel senso che si diventa veramente esausti quando si arriva alla conclusione di uno di questi progetti. Dunque dobbiamo ingannare qualcun altro e spingerlo ad occuparsi di una cosa del genere, qualcuno come lui!"