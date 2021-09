Forspoken: nuove immagini dal PlayStation Showcase

La protagonista di Forspoken

In occasione del PlayStation Showcase sono state pubblicate alcune nuove immagini di Forspoken, esclusiva temporale PS5 e PC di Square Enix, che sembra avere uno scenario davvero particolare. Vediamole raccolte in una comoda galleria:

Forspoken, inizialmente conosciuto come Project Athia, è stato scritto da Gary Whitta (Rogue One), Amy Hennig (serie Uncharted), Allison Rymer e Tod Stashwick. Avrà due ambientazioni principali: New York City e Athia. alla colonna sonora abbiamo invece Bear McCreary (God of War) e Garry Schyman (Bioshock).

Come già detto, Forspoken è in sviluppo per PC e PS5. Sarà lanciato nella primavera del 2022, in data ancora da destinarsi.

Trasportata misteriosamente dalla città di New York, Frey Holland si ritrova intrappolata nella meravigliosa e crudele terra di Athia, con un bracciale senziente magico al suo braccio. Il suo nuovo e cinico compagno, "Cuff", aiuta Frey a muoversi nelle vaste terre di Athia.

In cerca di un modo di tornare a casa, Frey combatterà contro creature mostruose, affronterà il potente Tantas e scoprirà segreti che risveglieranno qualcosa di molto più profondo.