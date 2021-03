Forspoken è il nome ufficiale di Project Athia, primo trailer da Square Enix

Forspoken è il nome ufficiale di Project Athia, e Square Enix ha pubblicato il primo trailer del gioco, che come sappiamo uscirà nel corso del 2022 su PC e PS5.

Ritenuto uno dei giochi più importanti per Square Enix, Forspoken miscela elementi action RPG e fantasy in un contesto narrativo all'apparenza inedito e coinvolgente.

Protagonista del gioco è Frey Holland, una ragazza che dovrà imparare a padroneggiare i suoi poteri magici per riuscire a sopravvivere in un mondo tanto affascinante quanto pericoloso chiamato Athia.

Nei suoi panni dovremo affrontare un'avventura che si preannuncia spettacolare, superando prove sempre più difficili mentre cerchiamo di scoprire quale segreto si cela dietro questo luogo misterioso.

Frey può attraversare lo scenario a grande velocità, scalare rapidamente montagne e saltare dai burroni per raggiungere in pochi istanti la propria destinazione. Interpretata da Ella Balinska, Frey sarà un personaggio dinamico e interessante.

"Questo è il primo videogioco con cui collaboro e dato che sono una grande fan dei videogiochi sin da piccola, trovo incredibile vedere il modo in cui il mondo e la storia di Forspoken prendono vita, sfocando i confini tra la realtà e la fantasia", ha dichiarato Ella Balinska.

"Il personaggio di Frey è autentico, naturale, è una ragazza che si è smarrita sia letteralmente che metaforicamente. È un personaggio in cui mi sono subito immedesimata e penso che sarà lo stesso per tutti coloro che partiranno per quest'incredibile avventura."