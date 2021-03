Life is Strange Remastered Collection annunciato da Square Enix

Life is Strange Remastered Collection è stato annunciato ufficialmente da Square Enix: si tratta di una raccolta rimasterizzata che include i primi due capitoli della serie, nello specifico Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm.

In concomitanza con la presentazione di Life is Strange: True Colors, ecco dunque una collection che consentirà a tutti di recuperare le avventure sviluppate da Dontnod Entertainment e Deck Nine Games, e che approderà su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia in autunno.

"Torna ad Arcadia Bay e immergiti in due pluripremiati capitoli di Life is Strange come mai prima!", recita la sinossi ufficiale. "Grafica e animazioni rimasterizzate infonderanno nuova vita al fantastico cast di personaggi e alle loro coinvolgenti storie."

La lista dei miglioramenti apportati ai due giochi è la seguente: